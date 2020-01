Carmen Yulín: “No dejamos de sentir dolor porque cantemos”

Bajo la premisa de que “el arte es para todo el mundo, para los que tienen y para los que menos tienen”, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, dio a conocer el itinerario artístico de la quincuagésima celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián, que comienzan a partir de mañana jueves.

“El inicio de la fiestas es para ayudarnos los unos a los otros y utilizar nuestra cultura como ese elemento que nos une… Volvemos a las calles, primero, para decirles a nuestras hermanos y hermanas del sur de Puerto Rico que estamos con ellos; y segundo, para decirle al mundo que Puerto Rico está de pie. El país tiene que seguir”, reiteró la ejecutiva municipal al justificar la celebración en medio de la emergencia que enfrenta el país a consecuencia de los terremotos.

“Esta es nuestra nueva realidad. Ante esta realidad, la cultura, nuestros artistas y nuestra gente son lo mejor que le podemos decir a Puerto Rico y el mundo. No dejamos de sentir dolor porque cantemos”, sostuvo la funcionaria, quien puso las instalaciones de San Juan a disposición de los damnificados.

La obra de arte conmemorativa para este edición especial fue creada por el maestro Antonio Martorell junto con la brigada de arte del municipio de San Juan.

Martorell explicó que se inspiró en el mito de que la muerte de San Sebastián ocurrió a consecuencia de un flechazo.

“Lo que dicen que es cierto es que San Sebastián no murió de un flechazo. Hubo una mujer, Irene, que se convirtió en Santa Irene de Roma, que le arrancó las flechas y le sanó las heridas. San Sebastián fue salvado por Irene”, contó Martorell al describir los elementos que se pueden apreciar en la obra, como los brazos de San Sebastián y Santa Irene, y “una estrella libertadora”.

Los brazos fueron creados con caligrafía utilizando los nombres de todos los barrios del islote de San Juan.

Martorell resaltó que “en la unión libertaria contra el emperador romano, que no vamos a nombrar, estamos en pie de lucha y vamos para adelante. La estrella no es solo de libertad, es de conocimiento y nos ilumina en estas fiestas”.

“Estamos aquí porque los artistas y artesanos del país necesitan de estas fiestas para glorificar al santo y glorificar a nuestro pueblo”, destacó el veterano artista plástico, en referencia a la discusión sobre la celebración de las emblemáticas fiestas.

En medio de la diferencias y las cancelaciones de artistas en solidaridad a los damnificados de los eventos sísmicos, Cruz Soto aclaró en conferencia de prensa que el grupo Plenéalo no tocará en las fiestas porque nunca firmaron contrato.

“No cancelan porque estén dolidos, porque están pariseando. Pues qué bueno que ellos cobran, pero que estos no cobren. Así cualquiera. Y cuando ellos me contesten, yo no les voy a contestar. Porque este país tiene que dejar la pendejá ya”, señaló la alcaldesa, mientras mostraba evidencia donde habían estado tocando recientemente.

Asimismo, hizo un llamado a Johnny Ventura a reconsiderar su participación. “Que demuestre su compromiso con el pueblo puertorriqueño que tanto le ha dado a él, que le devuelva algo él al pueblo de Puerto Rico cuando Puerto Rico lo necesita”.

En el caso de la Sonora Ponceña, el alegato que utilizaron para cancelar fue que faltaban cuatro músicos de la orquesta que no estarían disponibles.

Los espectáculos y presentaciones musicales se distribuirán en la Plaza del Quinto Centenario, Plaza Colón, Plaza de la Barandilla, Plaza de Armas, La Perla y el teatro Tapia.

Entre los artistas que se presentarán en la Plaza del Quinto Centenario: el viernes cantarán Olga Tañón y Ednita Nazario; el sábado, Manny Manuel, Lucecita Benítez y Kany García; mientras que el domingo se presentarán Gente D’ Zona y El Gran Combo de Puerto Rico.

Presentaciones artísticas

• Plaza de Armas: el viernes se presentarán Los Rivera Destino; el sábado, Algarete y PJ Sin Suela; y el domingo, la banda de Guayanilla y Gomba Jahbari.

• Barandilla: el viernes tocará Oscurito; el sábado, Lisette; y el domingo, Glenn Monroig y Victoria Sanabria.

• Plaza Colón: el viernes tocará el grupo Karis; el sábado, Melina León y Macabeo; y el domingo, Roy Brown y Vico C.

• La Perla también tendrán presentaciones musicales desde las 6:00 de la tarde.

• En el teatro Tapia se presentará por primera vez Calle Luna, un espectáculo musical del Municipio de San Juan conformado por artistas puertorriqueños, que se creó con el fin de promover la cultura musical puertorriqueña.

• La transportación para las fiestas comienzan desde las 3:00 de la tarde el jueves 16 y viernes 17; sábado y domingo, desde las 10:00 a. m.

• Los espectáculos musicales terminarán a las 11:00 p. m.