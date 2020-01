Con un sexy escote celebró Jennifer López su encuentro con famoso director

View this post on Instagram

Awesome night with these two Legends!!! ⭐️ ⭐️ Gregory Nava I love you beyond words… not only did you give me Selena, you put me in my very first movie and the unwavering way you have always believed in me always touches my heart and always inspires me to be better every day!!! Pedro Almodóvar que honor por fin concerlo!! Sus películas me han inspirado por tantos años!! Muchas gracias por su trabajo increíble y su alma artística. #DoloryGloria #LAFCA @lafilmcritics #HustlersMovie