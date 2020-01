Johnny Ventura cancela su participación en las Fiestas de la Calle San Sebastián

El cantante Johnny Ventura anunció hoy que no participará en las Fiestas de la Calle San Sebastián que se celebran desde el miércoles hasta el domingo de esta semana, debido a la situación que enfrenta la isla con los recientes sismos.

"Luego de un afectuoso saludo, como es de su conocimiento este próximo domingo 19 de enero estaba supuesto a presentarme en las Fiestas de la Calle de San Sebastián 2020, actividad que sé, es de gran importancia para usted y los hermanos puertorriqueños. Sin embargo, dada la situación que se ha presentado en Puerto Rico con los movimientos telúricos de alta dimensión y riesgo que han provocado desastres y pánico en la bella Isla del Encanto, mi equipo de trabajo y yo hemos decido no participar en dicho evento. Dado que estos fenómenos no responden al control humano, y que por tanto ni usted, ni yo, ni nadie pueden asegurar la salvaguarda de vida ante la ocurrencia de otro evento de mayor categoría, decidimos no poner en riesgo nuestras vidas ni la de nuestro personal", expresó el merenguero dominicano en una carta dirigida a la alcaldesa de San Juan.

"Le ruego concedernos la disculpa por nuestra decisión de no asistir y reitéranos nuestra solidaridad ante el pueblo de Puerto Rico, para el cual deseamos descienda la mano del Señor portando la tranquilidad, la paz y el sosiego que ese pueblo merece", concluyó Ventura.

En la tarde de hoy, la alcaldesa capitalina, Carmen Yulín Cruz reiteró que las Fiestas de la Calle San Sebastián siguen en pie.