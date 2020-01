Cancelan rodaje de serie de Disney en la isla por terremotos

El rodaje de la serie de Disney + Marvel Studios, The Falcon and the Winter Soldier, en Puerto Rico ha sido suspendido debido a los recientes terremotos.

"Estábamos escuchando rumores sobre esto la semana pasada, pero parecía que la producción de la serie continuaría. Los planes han cambiado, y no está claro si la producción continuará en la ubicación de Puerto Rico en el futuro, probablemente en otros lugares. Originalmente, se planeó una filmación de producción de dos semanas en Puerto Rico con el elenco y el equipo llegando el martes", reportó Deadline.

La tienda local Butaca del Medio informó hoy que la producción se estableció en el área norte de la isla en Arecibo antes de su suspensión. La serie es un spin-off de las películas de Capitán América y tiene a Anthony Mackie y Sebastian Stan repitiendo sus respectivos papeles como Falcon y Bucky Barnes.

En San Diego Comic-Con se anunció que Daniel Bruhl abordaría la serie como Zemo. Según reportes, la serie Disney + debutará a fines de 2020.