Llegan famosos a la alfombra roja de los Critics' Choice Awards

La temporada de premios ya inició y hoy domingo 12 de enero le corresponde a los Critics' Choice Awards reconocer a las mejores producciones del cine y televisión del 2019, según la Critics Choice Association.

Nicole Kidman, Renée Zellweger, Anne Hathaway, Charlize Theron son algunas de las celebridades que han cautiva con su estilo en la alfombra roja de los premios del cine.

La gala que premia lo mejor del cine y la TV, tiene entre las cintas favoritas se encuentran The Irishman y Once Upon a Time in Hollywood".







Joaquin Phoenix llegó acompadado de Rain Phoenix.

Además, Billy Porter volvió a arriesgarse con un vestido de tonos verdes para la alfombra de los Critics Choice Awards 2020 .

Lupita Nyong'o apostó por un vestido en marrón chocolate; mientras que la joven actriz Zendaya llamó la atención con su pequeño corsé futurista.