Dayanara Torres recuerda su baile en tributo a Puerto Rico

Aunque esté lejos en este momento mi corazón siempre está con ustedes…🇵🇷 #PuertoRico . Gracias a @miraquienbaila por darme la oportunidad de regresar a este programa q amo con el alma y a @univision por su hermosa iniciativa de AYUDAR a nuestra isla 🇵🇷 . #ToDonate 👇🏻 Univision.com/unidos

A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr) on Jan 12, 2020 at 7:24am PST