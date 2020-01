Wisin pide unión

View this post on Instagram

Dios bendiga mi tierra, la única solución a todo lo que está sucediendo es unirnos como pueblo, ayudar ,ser tolerantes y no desesperarnos ,y seguir orando para que esta situación pase rápido , vamos pa encima PUERTORICO, no están solos, lucharemos para que nuevamente nuestra bella isla se levante.Mi gente llegó la hora de darle la mano a los más afectados #boricuadecorazon #juntospodemos