Barbara Streisand dice es cruel el trato de Trump a Puerto Rico

La laureada actriz estadounidense, Barbara Streisand utilizó sus redes sociales para reclamarle al presidente Donald Trump atención adecuada a Puerto Rico en medio del desastre provocado por una serie de temblores y terremotos en la Isla desde el pasado 28 de diciembre.

Streisand, ganadora de dos premios Oscar, destacó que Puerto Rico aún no recibe la ayuda de $8,000 millones por los efectos de los huracanes del 2017 y ahora sufre un nuevo desastre natural. "La crueldad y el rencor de Trump no tienen límites", expuso la también cantante. Cuestionó el trato desigual para la Isla al compararlo con ayudas para Florida y Texas.

Puerto Rico, now suffering from a destructive earthquake as well, is still awaiting $8 billion in aid from the 2017 hurricane. Trump’s cruelty and spite know no bounds, while Florida and Texas received their full relief money. Why?https://t.co/skAkrdGG4H

— Barbra Streisand (@BarbraStreisand) January 10, 2020