Nalgorazzi renuncia al Circo de La Mega

El locutor y presentador de televisión Fernán Vélez mejor conocido como "El Nalgorazzi" anunció hoy su salida del programa del Circo de La Mega.

Vélez explicó en el programa Dando Candela, donde labora, que la decisión se debe por motivos de salud.

El chismólogo contó que tras los múltiples compromisos de trabajo que tenía "Uno se va un poco drenando y preferí cuidar más mi salud. Me reuní con ellos personalmente el 6 de diciembre, ellos allí se sorprendieron a la misma vez me pidieron que me quedara en el programa y estábamos discutiendo, conversando la posibilidad de yo quedarme, lamentablemente no se llegó a un acuerdo y se hizo oficial la renuncia".

Este aseguró que "estoy bien agradecido. Estoy bien, estoy tranquilo por la decisión que tomé. Fue analizada, fue estresante, no fue fácil. Extraño, quiero estar en la radio, quiero seguir dando mis exclusivas".