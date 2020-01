Justin Bieber sufre enfermedad de Lyme

El cantante canadiense Justin Bieber confirmó que ha sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme, según Adnradio.

A través de un post en Instagram, Bieber confirmó que padece esta enfermedad y que la explicará con detalles en su documental "Justin Bieber: Seasons" que estará en Youtube.

"Mientras mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber parecía una mierda, en metanfetamina, etc. No se dieron cuenta de que he sido diagnosticado recientemente con la enfermedad de Lyme. No sólo eso, sino que tenía un cas serio de mono crónico que afectó mi piel, función cerebral, energía y salud general", aclaró el artista.

Asimismo aseguró que "puedes aprender todo lo que he estado luchando y superando!! Han sido un par de años difíciles, pero recibiendo el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta, hasta ahora, enfermedad incurable, y voy a estar de vuelta y mejor que nunca".