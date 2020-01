Artistas claman por Puerto Rico

Ante los recientes temblores registrados en la isla, los artistas comparten palabras de aliento con sus seguidores boricuas a través de las redes sociales.

El cantante René Pérez instó a los seguidores a mantenerse informados y solicitó a los seguidores de otros países, con experiencia manejando este tipo de situación, para que compartan sus experiencias con los boricuas.

Mientras el Big Boss, Daddy Yankee expresó: "La oración siempre es la solución. Humillarnos ante el Señor nos da paz, nos da esperanza y nos da fuerza ante la prueba. Me uno en cadena junto a mi familia. Amén".

Asimismo, la actriz Karla Monroing exhortó a estar preparados ante una emergencia.

“Con el corazón en la mano. Es de suma importancia que tengan su mochila lista especialmente si tienen condiciones médicas. María nos enseñó que cuando tenemos un plan familiar, un plan como comunidad, estar lo mejor preparados posible, podremos enfrentar la situación con certeza. Si aún no han hecho el plan familiar, háblenlo ya! Quién se encarga de los niños, quién agarra la mochila, cuál es el punto de encuentro Etc. Observe las condiciones de la estructura y manténgase cerca de la salida. Si están en la calle mantenerse alejados de postes y edificios. Por el momento (7:42 am) no hay aviso de tsunami y el sistema eléctrico está “shut down” por seguridad. Se esperan más réplicas fuertes. Fácil decirlo pero tratemos de mantener la calma. Nuevamente la impotencia nos arropa a la diáspora pero estamos listos para ayudar cómo podamos. La tristeza es enorme. #puertoricotiembla”, escribió en Instagram.

Por su parte, Olga Tañón, solicitó oración por Puerto Rico.

