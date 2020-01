José Feliciano celebra los Golden Globes junto a Quentin Tarantino

El cantante José Feliciano celebró junto al director de cine Quentin Tarantino el galardón que recibió el cineasta a 'Mejor Guión' por su película Once Upon A Time In Hollywood, filme que se alzó con el premio a la 'Mejor Película de Comedia o Musical' y donde Feliciano tuvo una pequeña parte, durante la gala de los Globos de Oro celebrada el domingo por la noche en Los Ángeles.

Emocionado y agradecido. Así se sintió el cantante puertorriqueño luego que Tarantino fuera galardonado por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood a 'Mejor Guión' por el filme Once Upon a Time In Hollywood, película donde la voz Feliciano interpretó el tema musical California Dreamin', en una escena.

"Quentin, es una gran noche para ti, gracias por dejarme ser una pequeña parte de tu increíble película @OnceInHollywood!", compartió con sus seguidores en una publicación en Twitter.

It's a great night for you, Quentin, thank you for letting me be a small part of your amazing film, @OnceInHollywood! Quentin, es una gran noche para ti, gracias por dejarme ser una pequeña parte de tu increíble película @OnceInHollywood! pic.twitter.com/gvfr8SaJLf — José Feliciano (@josefeliciano) January 6, 2020

Según describió Feliciano en una publicación en su página oficial, cuando el filme de Tarantino estrenó en salas, el cantante tuvo el deseo de irla a ver, pero lo que José no sabía era que su música estaría incluída en el soundtrack de la película.

Para él, en un comienzo, simplemente era un deseo por ver una nueva obra del famoso director americano Tarantino, quien había tenido el honor de conocer hace unos años atrás, en un restaurante de un amigo que ambos tienen en común, en Mulberry Street, Nueva York.

No fue hasta que Feliciano escuchó su voz y su guitarra en el filme que entró en cuenta. El resto es historia.

Esta victoria supone la tercera de Tarantino en los Globos de Oro desde que ganase el primero en 1995, también en la categoría de mejor guión, por Pulp Fiction.

