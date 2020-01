Tito el Bambino lamenta despliegue de militares ante situación entre EE.UU. e Irán

View this post on Instagram

Que triste comenzar este año así! Ya que estos muchachos son enviados a Iran para proteger y defender nuestra nación. Me llena de tristeza saber que algunos de ellos ya no regresaran con su familia y que dieron su último adiós . Aun así, saben bien que estarán al frente de este gran combate por su familia y por su país. Son hombres y mujeres en todo el sentido de la palabra. Dios los proteja a ellos y a nosotros . Es tiempo de orar🙏 y de arrodillarnos ante Dios.😔 🦅