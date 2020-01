Difícil para Tommy Ramos despedirse de su familia para ir a Exatlón

View this post on Instagram

La despedida es de lo más difícil que me ha tocado vivir. Las dejo con el 💔 y con las esperanzas de traerle orgullo, gloria y honra. Las dejo pero volveré… volveré con más ilusiones que nunca! Las amo y este súper sacrificio lo hago por ellas, para asegurarle un futuro próspero y saludable. Las amo con todo mi ❤️ . Exatlon… bring it! . . Gracias @skylensmedia.pr por la fotazo! 📷