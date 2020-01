Sonya suplica aparezca el perro

View this post on Instagram

Seguimos esperando esa llamada para que nos DEVUELVAN a Franklin…no hay CONSUELO hasta tenerlo nuevamente Con Nosotros!!! Yarita está Mal muy Mal emocionalmente, no entiende como hay Personas que se atreven a Coger lo que no es suyo!!! Yo le explico que lo tomaron prestado y que nos lo van a DEVOLVER en el TIEMPO DE DIOS 🙏🙏. 787-462-5675 plisss, porfis llamen que yo voy y lo busco no importa en que parte de PR lo tengan y entreguen a Franklin!!!