Lunay promete un show épico en Vivo Beach

Lunay anticipó que presentará un espectáculo “épico” en casa. La cita será el 5 de enero en Vivo Beach Club, bajo la producción de Buena Vibra Group.

“Me siento bien contento y me llena de mucha satisfacción el tener la oportunidad de tener mi primer concierto grande en Puerto Rico”, manifestó entusiasmado en entrevista con Metro.

El artista emergente, que recientemente tuvo la oportunidad de cantar el remix de “Soltera” junto con Daddy Yankee en el concierto Con Calma, aseguró que el público podrá disfrutar de una gran experiencia pues “estamos trabajando duro para que sea una gran producción”.

“El repertorio incluirá canciones de toda mi carrera que han sido éxitos como “Luz Apagá”, “A Solas”, “Soltera”, “Aventura”… y voy a cantar canciones de mi disco Épico”, detalló.

Por otro lado, compartió que fue un sueño hecho realidad la oportunidad de poder cantar junto con el Big Boss en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

“Para mí fue un sueño cumplido. Sé que es de motivación para todos los jóvenes que me siguen, para que no se rindan. Yo le dije a Yankee que quería cantar con él algún día y Dios es bueno y me lo puso en el camino”, afirmó.

El intérprete de “Todavía” continuará con una gira de presentaciones en Latinoamérica y Estados Unidos.

“Este nuevo año quiero que las bendiciones sean el triple de lo que fueron el año pasado y estamos trabajando duro para que con Dios por delante sea así”, puntualizó.