Netflix supera a Disney Plus con su nueva serie 'The Witcher'

A pocos días de su inauguración, la nueva serie de Netflix, 'The Witcher' se convirtió en la mejor serie alrededor del mundo al desbancar a 'The Mandalorian' de la plataforma de Disney Plus.

De acuerdo con Business Insider, durante la semana del 22 al 28 de diciembre, 'The Witcher' desbancó a la serie de Disney Plus como la serie más popular en el mundo y en Estados Unidos. La serie de Netflix capturó 127 millones de 'expresiones de demanda' en comparación con 115 millones que registró 'The Mandalorian'. Las 'expresiones de demanda' es el indicador que utiliza la empresa Parrot Analytics para medir popularidad, vistas y el deseo de los usuarios.

En noviembre, 'The Mandalorian' destronó a la serie de Netflix 'Stranger Things' tras 21 semanas consecutivas en el tope de la lista de Parrot Analytics.

'The Witcher' inauguró en la plataforma de streaming el pasado 20 de diciembre. Mientras que 'The Mandalorian' debutó el pasado 12 de noviembre con el lanzamiento de la nueva plataforma Disney Plus.