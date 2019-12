Dayanara cumple con su decimoquinta sesión de tratamiento

La otrora reina universal boricua Dayanara Torres publicó un video en Twitter en el que aparece sonriente luego de completar la sesión número 15 de su tratamiento contra el cáncer.

"Tratamiento #15 Bendecida Siempre… Agradecida de ustedes por sus oraciones y buenos deseos. Se acerca la #RectaFinal #CuentaRegresiva", escribió Dayanara junto al video.

La beldad ha estado muy activa esta noche en las redes sociales. En otro video publicado en Twitter, Dayanara muestra parte de lo que fue su día de Navidad, en la que disfrutó de clásicos de la pantalla grande como Lord of the Rings y Star Wars.

"Definitivamente uno de nuestros Días Favoritos! Navidad con amigos &familia. Gracias @joyce_giraud & @ohoven por una noche memorable! Ustedes son PURO AMOR", indicó la ex Miss Universo.

#AboutLastNight 🎄♥️

Definitivamente uno de nuestros Días Favoritos! "Christmas Day" with Friends & Family! #Fun #ComidaPuertorriqueña de las #Grandmas #StarWars #LOTR #StarWarsIntervention

✨Gracias @joyce_giraud & @ohoven for a night to remember! You guys are ALL LOVE ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/9RmBkd45gh

— Dayanara Torres MU93 (@dayanarapr) December 27, 2019