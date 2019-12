Becky G y el provocador baile a su novio, en medio de una fiesta navideña

Durante una fiesta navideña, la cantante Becky G le mostró algunos movimientos de baile eróticos a su novio, el futbolista Sebastian Lletget. En dicha celebración, también se encontraban muchas otras personas que fueron testigos de este momento.

El 05 de junio del 2016, la interprete y el futbolista empezaron oficialmente su relación amorosa. Sin embargo, en más de una ocasión, Becky ha asegurado que ellos habrían empezado a salir mucho tiempo antes.

Desde entonces, las redes sociales se ha convertido en un medio para compartir con los fans de la pareja, la mayor parte de sus aventuras.

Sin embargo, en esta ocasión, la cantante estadounidense uso las 'stories' de su Instagram, para compartir un baile muy sensual con Lletget.

Aunque en más de una ocasión, Becky G ha utilizado sus redes sociales para cautivar a sus fans con sus sexys y provocativas fotos, en esta ocasión lo hizo junto con Sebastian Lletget. Quienes ya llevan algunos meses viviendo juntos.

Y hace algunos meses celebraron su tercer año de relación. En dicho video se ve a Rebecca Marie Gómez, conocida en el mundo de la música como Becky G; bailando con su novio y besándolo al mismo tiempo.

Sin embargo, poco después de mostrarse a los dos bailando, en el mismo video se ve como Becky mueve su cabús en frente de su novio, mientras ver a la cámara.

Segundo después, el video termina y no se logra conocer la continuación del baile. Lo que si es evidente son las miradas 'picarinas' que el futbolista le lanza a su novia.

Entre las últimas publicaciones que realizó en su cuenta de Instagram, se ve algunas fotos del mismo festejo. En donde el decorado de color blanco combina con el atuendo de la interprete y del futbolista.

Además de algunos besitos, abrazos y sonrisas con los que la pareja posan para el lente de las cámaras. Evidenciándose así el amor que la pareja se tiene y lo juntos que están cada día.

Dicha publicación, hasta el momento ha logrado alcanzar más de un millón de reacciones y comentarios. Entre varios de ellos están los siguientes mensajes:

Bendiciones feliz navidad! 🎄❤️"

"HE HOTTEST COUPLE OUT THERE 😭😭😭"

"Linda pareja ❤️los amo❤️❤️"