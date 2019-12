Santa Claus tiene un mensaje para los niños de Puerto Rico

A días de su llegada a Puerto Rico, Santa Claus separará un espacio en su cargada agenda para comunicarse con los niños de Puerto Rico. Esto gracias a una iniciativa coordinada por la agencia de publicidad Arteaga & Arteaga llamada Real Time Santa, un divertido y mágico proyecto que ofrecerá a padres, tíos y abuelos de todo Puerto Rico una línea directa con Santa en tiempo real a través de sus teléfonos celulares, utilizando la aplicación WhatsApp.

La idea surge de la frase que más se escucha en la calle durante el mes de diciembre: “Santa Claus te está mirando”. La agencia tradujo esa adorable tensión en una herramienta para que los adultos puedan seguir alimentando la emoción y anticipación de la época. Las familias podrán comunicarse con el protagonista de la Navidad a través de la aplicación móvil de WhatsApp. Cuando los pequeños de la casa se estén portando bien o no tan bien, los adultos podran escribirle un mensaje con lo que está pasando por Whatsapp. Una vez Santa reciba el mensaje contestará utilizando los diversos recursos de la plataforma. Algunos de los mensajes que se le pueden solicitar a Santa incluyen: Si se porta bien, si no se come la comida, si no se cepilla los dientes, cuidar los juguetes, si ha mejorado el comportamiento, entre otros. La clave es ser específico con Santa en el mensaje y continuar la conversación por la aplicación.

“Quisimos crear algo especial, para que los niños de Puerto Rico puedan recibir una experiencia única y hagan una conexión con la magia de la Navidad. Las personas van a poder enviar un mensaje al número de Real Time Santa y tener acceso en tiempo real a videos, ‘stickers’, mensajes de voz y mensajes de texto directamente enviados del mismo Santa. Una ayudita para papá y mamá, para que todos se porten bien antes de la Navidad”, explicó Aníbal Quiñones, vicepresidente de innovación y creatividad de Arteaga & Arteaga.

Real Time Santa estará disponible hasta el 24 de diciembre de 2019. Los horarios de servicio son entre las 9AM a las 9PM. Para iniciar una conversación con Santa, deben escribir su mensaje personalizado al número (787) 368-0358 y esperar la contestación de Santa. Se recomienda grabar el número en el teléfono bajo Santa Claus. Las contestaciones serán a través de fotos, vídeos, mensajes de voz y texto. No se aceptarán llamadas, ni videocoferencia al número telefónico.