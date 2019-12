Una vez más la cantante está en medio de las críticas. ¿Se inyectó los labios? La foto de Shakira que desata especulaciones sobre su rostro.

Shakira ha desatado especulaciones entre sus 60 millones de seguidores en Instagram, por una fotografía que ella misma compartió en la red social.

"¡Fuera en la ciudad!", fue el mensaje que escribió la colombiana en para acompañar la publicación. Pero sus fans no dejaron pasar por alto un detalle que hay en los labios de la artista.

En la imagen da la impresión que a la intérprete de 'Loba', se le ven sus labios un poco más grandes. Aunque no se puede afirmar o no negar si se inyectó o no, la imagen está dando mucho de qué hablar.

Recordemos que Shakira ofrecerá su espectáculo junto con Jennifer Lopez. Ambas artistas han desarrollado su carrera en inglés y español, y se presentarán en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida.

