Francis Torres vuelve a la final de Guerreros: Cobras vs. Leones

Tras ganar la estrella, los Leones optaron el beneficio de llevarse una guagua Jeep. La selección se hizo al azar entre ellos mismos.

Asaf, integrante del equipo de los Leones, se llevó la guagua Jeep Renegade luego que él y sus compañeros eligieran una llave al azar. El joven fue el primero en intentar si la llave que eligió era la correcta y así se le dio.