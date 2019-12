Se incendia millonario yate de Marc Anthony

Un yate del cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony se incendió durante la noche de ayer, miércoles, en la bahía de la ciudad de Miami, Florida. El mismo se hundió tras el siniestro.

Algunos medios indicaron que la nave de 120 pies de eslora se prendió en fuego y sobre 45 bomberos lograron controlar el accidente.

Según el portal TMZ, el yate estaba valorado en 7 millones de dólares y fue puesto a la venta a principios de año, aunque se cree que aún es propieda del intérprete de "Vivir mi vida".

Nadie resultó herido en este incidente.

El pasado domingo, Marc tuvo un concierto en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot en Hato Rey.

More video from Watson Isl.

where the 120-foot yacht said to be owned by Marc Anthony is on fire, looking like a total loss at the Island Gardens Marina. No injuries reported as of late Wednesday night. 45+ firefighters battling flames and smoke from boats and the dock. @wsvn pic.twitter.com/MGC00vYDzO

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) December 19, 2019