J.K. Rowling reaparece con este polémico tuit: se trata de un mensaje transfóbico

La escritora detrás de “Harry Potter” está en medio de la polémica. Hablamos de J.K. Rowling, profesional que hoy rompió el silencio en sus redes sociales luego de res meses sin publicaciones.

En la oportunidad, la también productora de cine salió a defender a Maya Forstater, una trabajadora despedida por afirmar que "los hombres no pueden convertirse en mujeres”, en referencia al cambio de sexo biológico de las mujeres.

“Vístete como quieras. Llámate como quieras. Duerme con cualquier adulto que te consienta. Vive tu mejor vida en paz y seguridad. Pero, ¿forzar a mujeres a abandonar sus trabajos por afirmar que el sexo es real?”, escribió Rowling bajo este contexto.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) December 19, 2019