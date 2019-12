Artista promueve el amor patrio  con una historia diferente

Con el propósito de fomentar el amor por quienes somos, el artista puertorriqueño Carlos Aponte nos invita a atesorar lo que tenemos, en su segundo libro de cuentos Across the Bay. Una historia diferente que, lejos de provocar tristeza, envuelve interesantes enseñanzas.

La historia narra la historia de Carlitos, original de Cataño, que cruza la bahía del pueblo de los lancheros, para llegar a San Juan en la búsqueda de su padre.

El autor e ilustrador relata que quería que la historia fuese de Puerto Rico, pero que reflejara su propia historia personal, cuando por años mantuvo la ilusión de conocer a su padre.

“Mi madre y mi abuela me cuidaban porque mis padres estaban separados. Mi padre se fue a vivir a San Juan y no sabíamos dónde vivía. Yo quería conocer a mi padre, ver cómo se veía y por si tenía que decirme algo. Eso no sucedió hasta muchos años más tarde”, contó Aponte, quien nació en Nueva York y llegó a la isla a los dos años de edad.

La idea del concepto surgió luego del huracán María.

Como parte del proceso creativo, el también profesor de arte —que actualmente reside en New Jersey— viajó a Puerto Rico y tomó la lancha de Cataño donde “conoció” a Carlitos, un niño que viajaba a Viejo San Juan, durante la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

“Fue bien impresionante porque en San Juan no había nadie. Recuerdo que tomé la lancha de Cataño buscando señales. Quería encontrar la esencia y el espíritu de San Juan, y no lo encontraba, porque, después del huracán, todo estaba todo tan deprimente, hasta que llegué a la Calle San Sebastián”, recordó.

En la emblemática calle, se topó con un escenario totalmente distinto, que plasmó en las vistosas ilustraciones de la publicación.

“Dibujé mucho e inundé de color el libro porque encontré allí el espíritu alegre del puertorriqueño. Puerto Rico es una familia grande. Aunque Carlitos recorre el Viejo San Juan solo, se siente en familia porque muchas personas lo ayudaron”, describió el cuento infantil.

“La historia de buscar a su padre no es lo importante del libro, la enseñanza es que, muchas veces, estamos buscando algo que pensamos que está afuera, y no esta afuera, está dentro de nosotros, frente de nosotros. Carlitos piensa que el hecho de encontrar a su padre le va ayudar a tener todas las cosas que tienen otros niños, y se da cuenta de que no, que lo más importante es su mamá y su abuela, que viven al otro lado de la bahía”, destacó Aponte, quien también ha trabado animación para Coca Cola y el Banco Popular.

Across the Bay, completamente ilustrado por Aponte, está lleno de coloridas imágenes de paisajes, lugares emblemáticos del Viejo San Juan, hermosas estampas y personajes que promueven el amor, familia y del verdadero significado del hogar.

“Para mí lo más importante de este libro es que nos lleva a apreciar lo que tenemos. A veces, nos pasamos buscando fuera, y frente a nosotros tenemos lo más preciado: la familia y nuestras amistades cercanas, que son parte de nuestra familia”, puntualizó.

El libro está a la venta en la librería Casa Norberto, Sam’s Club, Walmart, Bookmark y Amazon.