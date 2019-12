Kate Middleton rechazó una caricia del príncipe William

Kate Middleton está en el ojo del huracán luego de un video en el que se le ve cuando rechazó una caricia del príncipe William. Las imágenes le están dando la vuelta al mundo y hasta ha recibido críticas.

Todo ocurrió cuando los duques de Cambridge fueron invitados al programa de gran tradición para los ingleses y conducido por Mary Berry.

En el espacio, la presentadora cocina durante una hora recetas para compartir en familia. Y en el marco de la época de Navidad, Kate y William asistieron. Por lo cual, ambos acompañaron a la conductora a cocinar la cena de estas fechas.

Aunque la historia y el recuerdo pudieron haber sido distintos, todo terminó como un momento viral y bochornoso. Justo un minuto antes que terminara el programa, el príncipe William quiso como acariciar a Kate y ella lo rechazó de inmediato.

Did Kate give William the royal shrug-off? @Sangita_Patel and @GraemeONeil weigh in on the Royal debate pic.twitter.com/byH0quxdbX

