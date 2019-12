El pasado 3 de diciembre Netflix lanzó “La primera tentación de Cristo”. La producción de 46 minutos fue creada por “Porta dos Fundos”, un grupo brasileño dedicado a hacer comedia. No obstante, tras su estreno, la polémica no se hizo esperar.

Y es que el argumento no convenció a todos los cinéfilos. ¿La razón? retrata a Jesús llevando a casa a Orlando, su novio, para que este último conozca a la Sagrada Familia. La historia se sitúa precisamente, cuando el nazareno regresa a su hogar luego de estar lejos durante tres décadas.

Rápidamente se creó una solicitud en línea a través de la plataforma Change.org. En ella, se exige que Netflix retire “La primera Tentación de Cristo” de su catálogo ya que ofende al cristianismo.

"Es sorprendente que Netflix tenga cero respeto o consideración por aquellos que procesan la fe cristiana. Esto está lejos de ser gracioso, es irrespetuoso y altamente ofensivo hacia la figura de Jesucristo", dice la petición.

Recordemos que Brasil es un país férreamente religioso, y posee el mayor número de católicos en el mundo según datos del Anuario Estadístico Eclesiástico distribuido por la Santa Sede en 2017.

Por ello, no es novedad que aún se critiquen los derechos de las personas LGBT+. Muestra de ello fue que tras asumir la presidencia, Jair Bolsonaro suspendió el financiamiento para películas locales que incluían temas vinculados a la homosexualidad, aunque finalmente el tribunal federal decidió anular tal indicación del mandatario.

En la misma línea, el pasado sábado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, calificó de “basura” esta controvertida película, aludiendo a que los cineastas “dividen a la sociedad” con estos proyectos.

We are sorry that this garbage got this far in Poland. They do not represent Brazilian society and the repudiation of this film is coming from various parts. https://t.co/ZlcqzsNORy

— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 14, 2019