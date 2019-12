Jorge Rivera Nieves no descarta patentizar su frase "el perreo intenso acaba de comenzar"

El hombre ancla de Telenoticias Jorge Rivera Nieves no destacar patentizar su famosa frase del verano del 19, "el perreo intenso acaba de comenzar".

A preguntas del programa de Dando Candela, el periodista indicó que "me han hablado mucho sobre ese particular. Y como una de las palabras de moda para utilizarla, fue un asunto orgánico en medio de la transmisión que teníamos esa noche kilométrica. No sé, en su momento. Deja ver si ahora hay un espacio, en este periodo navideño".

El comunicador aseguró que va a pensar. "Ciertamente, sí porque es una…, explorar posibilidades, sino pues se queda ahí como un legado, porque ha sido interesante la vida de Jorge antes del perreo intenso y después del perreo intenso".

Rivera Nieves contó que fue con sus hijas a ver a Daddy Yankee en concierto.