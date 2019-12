Anuncian fecha de estreno de la segunda temporada de Narcos México

El servicio streaming Netflix anunció hoy, martes, en sus redes sociales la fecha de estreno de la segunda temporada de la serie "Narcos México".

La nueva entrega de la serie se estrenará el próximo 13 de febrero de 2020.

El drama, el cual cuenta la historia del cartel de Guadalajara, es protagonizado por Diego Luna.

Catch him if you can. Narcos: Mexico Season 2 premieres February 13 on @netflix. pic.twitter.com/OpScR1Et9h

— Narcos (@NarcosNetflix) December 17, 2019