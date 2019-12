Así será “High in the Clouds”: la película que producirá Netflix y Paul McCartney

El ex cantante de Los Beatles, Paul McCartney, se ha asociado con la plataforma de streaming Netflix para preparar una producción cinematográfica. Así lo dio a conocer el pasado 10 de diciembre, mediante un comunicado en su portal web.

Se trata de llevar a los dibujos animados la recreación del libro infantil “High in the Clouds”, que el artista escribió en 2005 junto a Geoff Dunbar y Philip Ardagh.

“High in the Clouds” de Paul McCartney y Netflix, para niños

Esta historia de ficción cuenta la aventura de la ardilla “Wirral”, que debe emigrar de lo que era su hogar tras ser destruido por la raza humana.

La tragedia de Wirral se hace más caótica cuando decide emprender un viaje a la isla Animalia, donde supuestamente todos los animales viven en sana paz. Pero en el camino se encuentra con una pandilla de rebeldes que habita en lo más alto de las nubes.

El peligro y la maldad se cruzan en la travesía de la ardilla, tal cual como muchas veces sucede en la vida real.

“Siempre me han encantado las películas de animación y este es un proyecto de pasión enormemente importante para mí. No puedo esperar a que el mundo lo vea”, comentó el ganador del Óscar por mejor banda sonora de “Let it be” en 1970, mediante un comunicado, según reseña de La Jornada.Estiman que la película salga a la luz en 2020 y será coproducida también por la compañía Gaumont, dirigida por Timothy Reckart y bajo el guión de Jon Croker.

McCartney no solo estará involucrado en el proceso creativo. También estará a cargo de producir la banda sonora de la cinta.

Es la segunda vez que el cantante se involucra en la animación tras participar en “Rupert and the Frog Song” en 1984.

"Traer al mundo una nueva película animada desde el corazón y la mente del brillante Paul McCartney es sin duda una de las mayores emociones que hemos experimentado en Netflix. Estamos más que agradecidos de asociarnos con el equipo de Gaumont y contar con Timothy al timón para esta historia que celebra la individualidad y el poder unificador de la música", sostuvo Gregg Taylor, director de películas animadas para el servicio de streaming, según Informe 21.