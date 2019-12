Zuleyka Rivera se siente orgullosa de Molusco y lo felicita

La modelo y animadora, Zuleyka Rivera, dedicó un mensaje de felicitación para el locutor Jorge Pabón "El Molusco" por las 70 libras que ha rebajado y para las cuales ha trabajado con éxito durante los pasados meses.

A través de la red social Instagram, la exMiss Universe 2006, publicó una fotografía junto al locutor en la cual lo aplaude por su nuevo estilo de vida.

"Orgullosa de mi colega @yosoymolusco por haber mejorado su estilo de vida! Ya son #70lbsdown", publicó.

"Eres vivo ejemplo de cuando te pones como prioridad, todo mejora mil veces para bien a tu alrededor ¡Felicidades!", añadió Zuleyka.

Esta semana Molusco habló sobre su logro con el programa Dando Candela donde aseguró que se siente mucho mejor con la libras que ha rebajado y que no considera operarse sino continuar realizando ejercicios.

"Irónicamente a mí me gusta hacer ejercicios. La gente puede pensar que no, pero a mí me encanta hacer ejercicios, lo disfruto, me relajo, me hace sentir bien, es salud. No me operaría. Me fui por la difícil que es dietas y ejercicios. Respeto a todo el que se opera, porque hay gente que se opera porque simplemente no puede hacer ejercicios", expresó Molusco.