Francis se despide llorando de Guerreros

El competidor de Guerreros por el equipo de Leones, Francis, quedo fuera de su equipo y de Guerreros luego de haber sido derrotado por su rival Edgar “El Hyper”.

Antes de salir del estudio, Francis tuvo unas palabras para público y la producción del programa de Wapa. "Que me consideren para la final por lo menos un día, porque como dijiste fueron meses".

El Papá León agradeció al público por el apoyo. "Y agradecido hacia el público, yo sé que hay muchos que deben estar aplaudiendo ahora mismo que me voy, yo lo sé, pero I see you, y a los que están aquí, los amo, los quiero y sigan conmigo y a fluir”, dijo entre lágrimas.

Ambos concursantes se mostraron conmovidos tras la decisión.

En las últimas semanas, Francis “El Kraken” se ha visto en medio de una controversia tras salir a la luz un video el pasado mes de noviembre donde aparece compartiendo con la animadora Natalia Rivera.