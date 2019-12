Alba Reyes niega acercamientos para dirigir Miss Universe Puerto Rico

La ex Miss Universe Puerto Rico Alba Reyes aclaró los rumores de que se le considera para dirigir la organización local del Miss Universe Puerto Rico.

"En días recientes he recibido comentarios sugiriendo que se me considera para dirigir el Miss Universe Puerto Rico. Debe quedar claro que la organización tiene una Directora Ejecutiva y se llama Denise Quiñones. Es justo reconocer la gran labor que ha hecho Denise al mando de la organización muestra de lo cual ha sido el haber logrado entrar al top 5 de Miss Universe dos años consecutivos. Como ex Miss Universe Puerto Rico, he visto el esfuerzo que tanto la franquicia bajo WAPA TV y la dirección de Denise han puesto en preparar y tratar a nuestras reinas como ellas se merecen", escribió en su cuenta de Facebook la exbeldad boricua.

Reyes reiteró que "no hay, ni ha habido expresión oficial de que Denise no habrá de continuar liderando la organización. Aunque agradezco las muestras de cariño y apoyo, y el voto de confianza, la realidad es que la posición está ocupada por ella. Yo admiro y respeto su trabajo, y así lo he hecho constar especialmente tras la controversia por el triunfo de Madison".

Para la modelo "sin lugar a duda dirigir Miss Universe Puerto Rico sería un gran honor y privilegio, pero me parece que estar conjeturando sobre el futuro de Denise en la organización no es el mejor uso de energías y recursos cuando todos deberíamos estar enfocados en celebrar el gran logro de Madison, que también es el logro de Denise, su equipo de trabajo y WAPA".

Reyes agradeció a Denise y a Wapa por su participación como jurado en el certamen local. "Agradezco a Denise, a la Organización y ha WAPA, el haberme permitido participar activamente este año(como jurado)".

"Tanto Denise como la organización saben que siempre he procurado el mejor interés de la organización y de la reina. Por consiguiente, mi compromiso continúa inalterado para colaborar en aquellas funciones y roles que de alguna manera puedan aportar a los objetivos de la Organización. Una vez más, gracias por todas las muestras de cariño saben que siempre llegan a lo más profundo de mi corazón", indico en el post.