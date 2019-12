De luto Ricardo Montaner tras la muerte de su 'sobrino' de 5 años

View this post on Instagram

😩 #RicardoMontaner compartió con gran tristeza la noticia de la muerte de #Brunito de #Paraguay, quien cantaba muchas de sus canciones 😩 El nació con un sólo riñón y necesitaba un transplante renal desde hace meses 💔 Luchó por su vida sobreviviendo numerosas cirugías, venciendo infecciones y tratando de entrar en la lista de transplantes 💔 Hoy el pequeño fue sometido a una cirugía de cambio de catéter para continuar con su tratamiento de diálisis pero no la rebasó 💔 Que descanse en paz #Brunito, ejemplo de lucha y perseverancia #QEPD 📸 Ricardo Montaner