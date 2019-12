Kendall y Kylie sorprendieron a Caitlyn Jenner con esta decoración

Las hijas célebres de Caitlyn Jenner, Kendall y Kylie, dejaron una sorpresa en su casa luego de que fuera eliminada del reality show I'm a Celebrity… Get me out of here.

Jenner compartió una fotografía de la decoración que le dio la bienvenida a su casa ubicada en Los Ángeles a través de su cuenta en Instagram.

"Gracias, mis bebés Kendall y Kylie", escribió la estrella de 70 años. En la imagen pueden verse globos blancos, rosados y dorados colgando con las palabras "bievenida a casa".

Igualmente, puede verse un pino de Navidad a la derecha y varios árboles festivos en las mesas.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar ante la publicación y hacer llegar sus felicitaciones. "¡Tu familia necesita estar muy orgullosa de ti! Lo hiciste muy bien", escribió un usuario.

Otros aplaudieron el gesto: "¡Qué adorable!", comentaron.

I'm a Celebrity… Get me out of here! es un programa de supervivencia británico en el que un grupo de artistas deben vivir en un campamento de la selva australiana.

Allí deben superar distintos retos y ganar los votos de la audiencia para proclamarse rey o reina de la jungla.

Caitlyn Jenner y su salida de Australia

El portal Just Jared informó que "ningún familiar" estaba esperando a Caitlyn Jenner luego de su salida del programa de telerrealidad, convirtiendo a la atleta en la primera celebridad en caminar en solitario fuera del show.

Su hijo Brandon fue cuestionado en Instagram al respecto y contestó que nadie lo organizó.

"Creo que podría haber sido una 'historia' que los productores querían fabricar para obtener más empatía por Caitlyn. Así es como funciona ese tipo de TV", dijo.

Kim Kardashian también saldría a aclarar la polémica. "¡Exactamente lo que dijo Brandon! NADIE de I'm A Celeb contactó ni pidió cartas, apariciones o cualquier cosa de algún Kardashian o Jenner", escribió la socialite.

Exactly what Brandon said!!!! NO ONE from I’m A Celeb even reached out and asked for letters, appearances or anything from any Kardashians or Jenners. https://t.co/dlzoodwDiz — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 10, 2019

La buena noticia es que a su regreso de Australia este lunes 9 de diciembre, sus hijas ya tenían algo preparado para recibir a su progenitor con todo el espíritu navideño.