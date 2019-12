Anuncian fecha de concierto gratis de Daddy Yankee

View this post on Instagram

Daddy Yankee dará una función gratuita “especial” para los fanáticos de la primera función San Juan, Puerto Rico (10 de diciembre)- Tal como prometió el ícono de la música, Daddy Yankee, en el primero de sus diez espectáculos de “Con Calma Pal 'Choli" en el Coliseo de Puerto Rico de San Juan, el concierto gratuito ofrecido el pasado jueves se llevará a cabo en una tanda especial este sábado 14 de diciembre a las 2:00 PM, las puertas abrirán a la 1:00 pm. El pasado jueves 5 de diciembre, el cantante de “Que Tire Pa’Lante” experimentó una falla técnica en el medio del espectáculo cuando Yankee estaba en una tarima flotante a 75 pies de altura comenzando la primera canción . La plataforma, que se suponía que descendiera, no lo hizo ya que la computadora se “congeló”. “Pese al inconveniente, el cantante quiere mantener su palabra y ha ofrecido esta función especial el sábado 14 de diciembre, 2019”, indicó Rafael Pina promotor de los conciertos. Para obtener acceso, solo tienes que llevar el boleto del jueves 5 de diciembre. Este show especial será de 1 hora. El boleto no puede ser transferido. La función pautada para sábado 14 de diciembre continuará en su horario regular a las 8:30 PM, puertas para esta función abrirán a las 7:30 pm. #concalmapalcholi #mrsoldout