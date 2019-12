Madison Anderson queda primera finalista y Sudáfrica se lleva la corona

La sudafricana Zozibini Tunzi se convirtió en la noche de hoy, domingo, en la nueva Miss Universo. La boricua Madison Anderson Berríos resultó primera finalista.

Tunzi en cada una de sus apariciones tuvo una presencia impecable y sus respuestas fueron contundentes.

Mientras, la boricua también hizo un excelente papel durante toda la noche, dejándola así agarrada de mano junto a Zozibini.

Esta es la tercera corona que logra Sudáfrica. La primera fue Margaret Gardiner en el 1978 y la segunda fue reciente, Demi Leigh Nel Peters en 2017.

Las tres finalistas tuvieron que responder la misma pregunta sobre qué es lo más importante que le dirían a una joven. Estas también realizaron un pequeño discurso antes de anunciar a la ganadora.

Tras las competencias de traje de baño y vestido de noche, las cinco finalistas favorecidas por el jurado fueron las beldades de: México, Tailandia, Colombia, Puerto Rico y Sudáfrica.

Las diez semifinalistas del certamen fueron las jóvenes de: Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, Sudáfrica, Perú, Islandia, Francia, Indonesia, Tailandia y México.

El panel de juezas estuvo compuesto por la ex Miss Universo Paulina Vega, Sazan Hedrix, la ex Miss América Cara Mund, Bozoma Saint John, ex Miss Universo Riyo Mori, ex Miss USA Crystle Stewart y la venezolana Gaby Espino.

Entre las 20 semifinalistas estuvieron las beldades de: Sudáfrica, Indonesia, Vietnam, Nigeria, Tailandia, Albania, Francia, Islandia, Croacia, Portugal, Puerto Rico, Perú, República Dominicana, México, Estados Unidos, Filipinas, Venezuela, India, Brasil y Colombia.

“Aprendí muchas lecciones, pero una lección particular que siempre ha resonado conmigo es que lo más revolucionario que podemos hacer es ser quienes somos. Y a pesar de las críticas, tenemos que continuar dominando nuestras vidas con un corazón seguro y un alma valiente”, dijo Madison al ser llamada al Top 20 luego que Harvey le preguntara qué consejo de vida le daría.

Los premios de la noche fueron para la representante de Polonia, quien ganó Miss Amistad, y el Mejor Traje Típico se lo llevó Miss Malasia.

El ‘ opening’ de la velada de belleza estuvo a cargo de la cantante Ally Brooke, quien cantó y bailó con las candidatas.

La nueva reina es la primera en portar la corona ‘Power of Unity’ valorada en 5 millones de dólares, la cual fue realizada por la joyería Mouawad.

La joya está conformada por pétalos y hojas que representan los países de los siete continentes. Mientras, el centro de la misma es un diamante 'golden canary' que representa el poder de la unidad y busca proteger de los prejuicios a todos los humanos.