Anuel AA se expresa tras presentación en el Choliseo, donde horas después ocurrió un tiroteo

El trapero Emanuel Gazmey Santiago, conocido como Anuel AA, se expresó hoy tras su participación anoche en la tercera función de los conciertos del rey del reguetón, Daddy Yankee, en el Coliseo José Miguel Agrelot, donde horas más tarde se reportó un tiroteo a la estructra y nadie resultó herido.

“Ha sido una de las noches más emocionantes de mi vida, después de tantos años volver a cantarle, gracias a Yankee la leyenda”, dijo Anuel en su Instagram Stories.

Agradeció a Daddy Yankee por ofrecerle consejos y estar disponible a ayudarle. “Siempre que hago una estupidez me hala para un lado y me lo dice”, expuso al recordar que desde sus 8 años escuchaba al reguetonero y aspiraba a ser como él.

“Todo el mundo me ve así con dinero y fama y algo que me dolía es que no había cantado en Puerto Rico, la cancelación de ese concierto me rompió el corazón. Me muero tranquilo ya”, expresó el exponente.

El concierto de Anuel AA fue cancelado luego de realizar expresiones homofóbicas, así como discriminatorias contra la modelo Noris Díaz, conocida como La Taína, por padecer VIH, lo que generó el repudio de cientos de personas.

Al público boricua, le dedicó unas palabras: “Gracias por nunca dejarme solo, por aceptarme como soy así loco”.

Anuel AA no había vuelto a cantar en Puerto Rico luego de que en abril de 2016 fuera arrestado y le ocuparon armas tras salir de una discoteca.

Varias horas después de la presentación, cuando ya el público se había ido del Choliseo, desconocidos realizaron más de 130 disparos a las afueras del centro de entretenimiento.

Según el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el guardia de seguridad en turno indicó que vio un vehículo blanco y una persona, quien aún no ha sido identificada, ocasionar las detonaciones hacia la estructura del Coliseo, provocando daños a los cristales frontales con 45 a 50 impactos de bala.

Policía y Choliseo refuerzan seguridad en conciertos de Daddy Yankee Esta madrugada se reportó un tiroteo en la entrada del Choliseo, horas después de la tercera función de Daddy Yankee

En el lugar se ocuparon 130 casquillos de tres calibres de armas que incluyen rifle AK47 y rifle AR15.

El teniente Josué Vélez dijo que infieren que “pueden haber sido tres tiradores porque se encontraron tres calibres”.