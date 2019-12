Manny Manuel habla de sus cirugías y da consejo a George Navarro

El merenguero Manny Manuel reaccionó a la controversia del legislador Jorge "George" Navarro por estar en estado de embriaguez.

"Yo le digo a George que es un señor adulto ya, que no es la 1, 2 y 3, como me ha pasado a mí. Yo me he visto en dos o tres casos que si el portón, que si la patrulla, que si el barranco …", expresó en entrevista con Dando Candela.

A preguntas del programa sobre si las personas deben confiar en darle el voto a Navarro en las próximas elecciones, el intérprete de "Como duele" manifestó "yo nunca dejaría de confiar en el ser humano, lógicamente teníamos que probar que la gente puede confiar en nosotros, es un proceso muy difícil, cuando se pierde la confianza es como toda relación".

Manny, quien hace unos meses protagonizó un incidente en un carnaval en España bajo los efectos del alcohol, admitió que se realizó unos arreglos estéticos fuera del país. "Hay que hacerlo, acabo de cumplir 47, las oportunidades y las clínicas están ahí y los avances médicos". Contó que se quitó 5 litros y medio de grasa al someterse a una liposucción.

"Estamos inflamados todavía, me pusieron cuadritos para que se me vean los abs", dijo.