Madison Anderson se siente orgullosa de su español

La Miss Universe Puerto Rico Madison Anderson expresó que continúa trabajando para mejorar su español.

En entrevista con Telemundo 62, Anderson manifestó que "ser boricua se lleva en la sangre y sobre todo en su corazón. Así que me siento orgullosa que pueda ser la representante de esta nueva generación, no solamente boricuas, si no latinos”.

Sobre su dominio en el español, la reina boricua, quien busca la sexta corona de Miss Universo para la isla, afirmó que "tomo clases de español cada día para comunicarme mejor y fue muy difícil, pero estoy sumamente orgullosa del español que tengo ahora, aunque no lo hable perfecto, yo puedo comunicarme y yo tengo suficiente para ayudar a su país”.

Anderson representará a Puerto Rico en el certamen internacional que se celebrará el domingo en Atlanta.