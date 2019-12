Justin Timberlake pide disculpas a su esposa y familia

Luego de ser fotografiado con la coprotagonista de Palmer, Alisha Wainwright, en una situación cuestionable, Justin Timberlake pidió disculpas a su esposa Jessica Biel y su familia.

Timberlake finalmente rompió su silencio sobre el incidente con Wainwright. "Me mantengo alejado de los chismes tanto como puedo, pero para mi familia siento que es importante abordar los rumores recientes que están perjudicando a las personas que amo", lee la publicación en Instagram.

"Déjenme ser claro, no pasó nada entre mi compañera y yo", continuó. "Bebí demasiado esa noche y lamento mi comportamiento. Debería haberlo sabido mejor. Este no es el ejemplo que quiero dar a mi hijo. Pido disculpas a mi increíble esposa y familia por haberles pasado por una situación tan vergonzosa, y estoy enfocado en ser el mejor esposo y padre que pueda ser. Esto no fue eso ", continuó.

"Estoy orgulloso de trabajar en Palmer. Estoy ansioso por seguir haciendo esta película y emocionado de que la gente la vea".

El cantante y actor se casó con Jessica Biel en octubre de 2012, y tienen un hijo de cuatro años, Silas. El lunes 25 de noviembre, el ex miembro de * NSYNC regresó a trabajar en el set de su próximo drama, Palmer.

Según The Sun, los dos coprotagonistas fueron vistos tomados de la mano y una de las imágenes también mostraba a la actriz de 30 años con la mano en la rodilla de Timberlake. Sin embargo, una fuente le dijo a E! News de que "no hay absolutamente nada entre ellos". La fuente agregó: "Salieron con todo el elenco, el equipo, los maquillistas, y todos simplemente estaban pasando el rato en un entorno social. Simplemente estaban trabajando juntos. No hay validez para ningún otro rumor que no sea que están filmando juntos".