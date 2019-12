Gredmarie Colón aclara regreso a PR con Fredito

La animadora Gredmarie Colón negó una reconciliación con Fredito Mathews, luego de haber sido captados juntos en el aeropuerto.

En el programa Ahora Es, Colón, quien viajó la semana pasada a Colombia, explicó que "ese viaje estaba ya premeditado. Ese viaje iba a suceder antes de que pasara lo que pasó. Eso estaba planificado, era un viaje de pareja. Era una cita que tenía por allá. Una cita dental. Ya eso estaba estipulado", pero que a raíz del suceso con Fredito "sucede que por el dolor, por lo que estamos pasando, yo cancelé su parte, yo cancelé su pasaje. En todo momento yo me iba a ir sola y yo me fui sola, aclaración. Yo llegué a Colombia sola".

"Llego a Colombia, y no es hasta el viernes… desde que yo perdoné públicamente y luego él hizo sus expresiones, yo nunca dije que le iba a dar la espalda. Una relación de tres años no se acaba así. Lo más importante dentro de todo es perdonar, reflexionar y no cometer los mismos errores. Eso sana, yo estoy muy bien y tranquila", sostuvo.

"El punto es que cancelo el pasaje, llego sola a Colombia y como hemos tenido comunicación normal él el viernes me indica, me envía el pasaje, que su preocupación era que yo estuviera por ella sola por lo que está pasando por ella", contó la exparticipante de Nuestra Belleza Latina sobre la llegada de Mathews a Colombia.

"¿Con qué motivo, razones lo hizo? él solo sabe y su corazón lo sabe. Yo no le voy a dar la espalda, porque no, somos amigos. No tenemos nada uno en contra del otro. Yo lo perdoné, él pidió perdón", aseguró.

Sin embargo aclaró que "no significa que porque él haya llegado hasta Colombia y que hayamos regresados juntos porque la foto fue allí en el aeropuerto de Puerto Rico no como especulan, no significa que volvimos o que estamos juntos. Reconciliación de amigos".

Gredmarie expresó que "él me pudo haber fallado como hombre pero no me falló como amigo. Él siempre ha estado ahí para mi, mi hija y mi familia, una cosa no tiene que ver con la otra".

Además afirmó estar soltera y Fredito también.