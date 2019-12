Jaime Mayol: “El cine ha sido una bendición”

Tan pronto como a principios del nuevo año, el animador Jaime Mayol comenzará a filmar una nueva película.

De esta forma el conductor de ¡Viva la tarde! de Wapa TV y quien encarna el personaje Frederick en la película (Qué león I y II), continúa expandiendo su carrera artística en la pantalla grande.

Mayol que llegó al cine por casualidad, gracias al ojo visionario de Zumaya Cordero, directora general de Caribbean Cinemas de República Dominicana, adelantó que filmará una nueva comedia romántica que se encuentra en proceso de preproducción.

“Gracias a Dios la familia de Caribbean Cinemas me ha seguido tomando en consideración con todos estos proyectos de cine dominicano. Comenzamos con Qué León, con lo que yo pensé que era solo una participación, seguimos en la segunda parte, y ahora se me está brindando una nueva oportunidad con más responsabilidad dentro del cine dominicano”, compartió en entrevista con Metro.

“A mí me encanta todo lo que hago con la animación y me gusta la vigencia de trabajar todos los días en la televisión en vivo, pero no puedo descartar lo que está sucediendo con el cine. Esto ha sido una bendición y estoy considerando seriamente el poder seguir conociendo, aprendiendo y desarrollarme en este medio tan importante”, afirmó con una gran sonrisa.

De su personaje como Frederick en la secuela de Que León dijo que es personaje “muy bonito dentro de lo que es la trama”.

“En la primera Frederick se la pasaba poniéndole el pie al personaje de José Miguel (Ozuna), pero ahora está más tranquilo. Creo que ahora van a comenzar a querer un poco más a Frederick”, comentó de su rol.

Asimismo, Mayol calificó también como una bendición el hecho de que gracias al éxito taquillero y la distribución de la película en 23 países, este largometraje llegó al gigante Netflix.

La segunda parte de Qué Léon estrena el jueves en las salas de cine.