Ozuna presenta su planeta Nibiru

Ozuna pasó la página de los momentos amargos que atravesó este año y lo cierra con agenda llena. El llamado Negrito de los ojos claros, que estrena hoy su anticipado álbum Nibiru, vuelve a la pantalla grande con el estreno de la película Los Leones y anuncia gira para el 2020.

Entre otros proyectos, el intérprete de “Fuego” se apresta a filmar un documental autobiográfico, que proyecta para el 2021.

“El cine es una experiencia totalmente diferente de lo que sé hacer, que es cantar. Pero me gusta mucho y sé que de esto (Qué León y Los Leones) van a salir muchos proyectos más”, expresó esperanzado en entrevista con Metro, antes de su participación en la parada de Macy’s en Nueva York.

Ambas disciplinas (cantante y actor) le apasionan y continuará con las dos carreras si sus seguidores se los permiten.

“No hago ninguna preparación como tal. Solo me disfruto lo que hago. Creo que no hay que prepararse mucho para esto. Se trata de vivir cada momento y vivir normal. Para mí es más importante estar pendiente a todo lo que sale y colaborar”, señaló, quien también actuará en la secuela de Fast and the Furious 9.

De su nueva producción musical Nibiru —que representa su tercer álbum de estudio— explicó: “Nibiru es mi planeta, mi mundo, mi círculo y será también una experiencia para mi público en los shows que vamos tener. Nibiru representa mi sitio de crear música y lo van a ver en los videos. Es un contenido bien distinto”.

Para el niño dorado de la música urbana, la propuesta musical es bien bailable y se constituye de mucha letra “activa”.

Eso que llama su “planeta” lo describe como un “mundo diferente” y musicalmente hablando, algo “más maduro”.

“Este disco es más activo y para parisear”, aseguró del proyecto que cuenta con colaboraciones de Willie Rodríguez, de Cultura Profética, Sech, Dalex, Nicky Jam, Snoop Dogg y Anuel AA, por mencionar algunas.

De los temas compilados, enfatizó que “cada canción tiene su momento”.

En otros temas, explicó que mantiene una amistad con su exmanejador Vicente Saavedra, tras filmar un nuevo contrato de distribución con Sony Music.

En el plano personal, compartió que en los momentos más difíciles se refugia en su familia.

“Hubo un tiempo que le di stop a mi carrera para conocerme y dedicarme tiempo a mí mismo. He madurado y he aprendido muchas cosas”, reconoció.

En tanto, las fiestas navideñas las pasará en la isla “comiendo mucho lechón y pasteles”.