Johnny Depp producirá musical sobre Michael Jackson

El actor Johnny Depp producirá un musical sobre la vida de Michael Jackson que será contado desde la perspectiva del guante del cantante.

La obra utilizará el libreto de Julien Nitzberg, quien escribió el musical que se titula "For the Love of a Glove: An Unauthorised Musical Fable About the Life of Michael Jackson, As Told By His Glove".

El guión está descrito como "una mirada fresca y revisionista a las extrañas fuerzas que le dieron forma a Jackson y los escándalos que lo acompañaron".

Según explicó Nitzberg al portal Page Six, una cadena de televisión le había pedido realizar una película sobre el Rey del Pop, pero las negociaciones se cayeron por desacuerdos sobre cómo trabajar las alegaciones de abuso sexual que pesaban contra el cantante.

Tras el escritor rechazar la oferta, decidió escribirla para el escenario.

Nitzberg ya había trabajado con Infinitum Nihil, la compañía de producción de Depp, por lo que el guionista y el actor no eran completos extraños.

La obra es la última de una serie de trabajos que han sido anunciados en torno a la vida del cantante. Anteriormente, se había reportado que Graham King, el productor de la película "Bohemian Rhapsody", adquirió los derechos para hacer un filme del artista desde sus inicios como niño, hasta su muerte.

El musical comenzará a presentarse el 25 de enero en Los Angeles.