Los Simpsons estarían en su último año y terminarán pronto

El compositor de la música en la exitosa serie de los Simpsons, Danny Elfman, afirmó en una entrevista con la revista "Joe", que el programa de televisión se está acercando a sus últimos capítulos.

"Por lo que he escuchado, está llegando a su final. No estoy muy seguro pero he escuchado que está en su último año", comentó Elfman.

El músico aseguró que solo le queda sentirse asombrado de que la serie haya durado tanto y haya sido tan bien recibida por el público. Según Elfman, cuando escribió la música para los créditos de apertura esperaba que nadie lo iba a escuchar pues creía que el show no tenía posibilidades de ser exitoso.

"Espere que corriera por tres episodios y lo cancelaran, y eso sería todo, porque era muy raro en ese momento, y solo creía que no tenía posibilidad. Así que créeme, esta es una de las más grandes sorpresas de mi vida", concluyó.

Los grandes fanáticos del programa aun esperan confirmación de los productores quienes no se han pronunciado al respecto.