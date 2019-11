Víctor Santiago se goza la bachata

Víctor Santiago presenta “Dime”, una sabrosa bachata que invita a bailar y gozar la vida.

Así describió Santiago su nueva propuesta musical que cautivó a su esposa Yizette Cifredo, la cual está disponible en todas las plataformas digitales.

“No he parado de hacer música y, en esta nueva oportunidad, nos metimos al estudio de una manera rara. Digo rara porque primero compuse el segundo sencillo que vamos a lanzar próximamente”, explicó.

“Dime”, cuyo arreglo musical vestido de bachata es de Javi Lamour, se refiere al cuestionamiento de alguien que rompe con su pareja y él se cuestiona “el secreto para olvidar”.

“Soy caribeño y me encanta la música tropical. La bachata no era algo que contemplaba, pero la sentí. Algo me dijo que grabara a son de bachata. Cuando se lo presenté a mi esposa, a ella le encantó la idea y la temática. El ritmo es tan sabroso que no importa si la canción es de amor o desamor, la gente la va a bailar igual”, expresó entusiasmado.

Asimismo, describió que para el videoclip quiso reflejar el “gozo de una reunión entre amigos”, cuando de forma inesperada sacan los instrumentos y se ponen a bailar.

“Quisimos tener todo tipo público y todo el mundo pasándola bien. El video respira un aire navideño”, contó de los visuales filmados en La Nachera en Caguas, producido por Kubo.

A la hora de componer, asegura que se nutre de vivencias cotidianas e historias ajenas.

“Siempre ha existido la maldad, la violencia y la tiraera… que ahora quedan más expuestas en las redes sociales. Pero igual siempre se necesita gozo, alegría, y en mi caso, es lo que quiero proyectar. En mis shows me gusta pasarla bien y me gusta que el público la pase bien. Me gusta que, simplemente, disfruten el momento y se lo gocen conmigo”, enfatizó.

Como un anticipo al mes del amor, Santiago lanzará en febrero próximo el nuevo sencillo, “Al ritmo del amor”.

Mientras en la actualidad reestructura la banda.

“Estamos dándole forma al muñequito para en el 2020 seguir haciendo ruido”, adelantó.

Navidades en familia

El padre de Eva expuso que las Navidades son para pasarla en familia.

“Uno puede sacar uno o dos días para disfrutar con las amistades, pero para mí las Navidades son para disfrutarla en familia y comer y comer”, puntualizó.