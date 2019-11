Maripily: “Las Riveras llegaron para quedarse”

La empresaria y modelo Maripily Rivera reaccionó a la parodia Las Riveras andan sueltas esta Navidad que difundió La Comay en Mega TV.

“Hay que orar por esa persona… Que pena que tomen de su tiempo para hacer cosas así y para atacar a las mujeres. Las Riveras son bien fuerte, las Rivera llegaron para quedarse. Las Riveras no se van a ir porque tú hagas un video… Las Rivera vinieron para quedarse te guste o no”, reaccionó.

Rivera explicó ante las cámaras de Lo Sé Todo de Wapa TV, que no puede vivir en Puerto Rico por "los ataques constantes".

“Yo amo mi país y me encantaría vivir aquí, pero aquí no viviría una vida tranquila, por los constantes ataques. El hecho de que Maripily haga o no haga, si esta con un novio hoy y mañana lo cambia, eso no le da derecho a nadie de atacarte de la manera que te atacan. Yo soy una mujer soltera”, sostuvo.

Rivera se refirió a esta parodia