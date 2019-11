Karla Monroig protagoniza filme boricua "Yerba Buena"

La película puertorriqueña "Yerba Buena", protagonizada por la reconocida actriz Karla Monroig y dirigida por el director Bruno Irizarry (200 Cartas), junto a la productora Lizaida Rivera (El Chata), estrenará en las salas de cine de Puerto Rico el jueves 30 de enero de 2020.

La cinta, una producción de Vanguardia Films, es una comedia en español que trata de la historia de tres amigas que residen en Puerto Rico tras el paso del devastador huracán María. Sin agua ni electricidad, estas mujeres luchan por sobrevivir. Sonia, personaje interpretado por Karla Monroig, descubre los beneficios del cannabis medicinal para sus migrañas y quiere ayudar a su amiga Juana, sobreviviente de cáncer, a manejar su malestar e insomnio con ello. Sin embargo, los prejuicios no le permiten a Juana intentarlo.

Sonia y su amiga Mary preparan unos brownies con cannabis medicinal para ayudar a Juana sin ella saberlo. Tras probarlos, Juana se siente de maravilla y los comparte con los vecinos con dolencias. Los brownies son un éxito total y es así como Sonia le confiesa a Mary y a Juana el ingrediente secreto de los "happy brownies". Juntas deciden hacer más brownies para ayudar a los vecinos y de una vez, mejorar la situación en la que viven. Las tres amigas se convierten en buenas distribuidoras de "happy brownies", pero no todos están de acuerdo, comienzan los problemas y las cosas se salen fuera de control.

El productor, director, y guionista del filme, Bruno Irizarry, explica que la película presenta a través de la historias de estas mujeres cómo en aquel momento de crisis tras el huracán la familia, los amigos, los vecinos y las comunidades enteras en la Isla se unían por el bien común. Sin embargo, Irizarry enfatiza que la película es una comedia que expone situaciones que la hacen muy particular. "Desde una temprana edad entendí que la mejor manera de lidiar con una situación es con un buen sentido del humor. El huracán María no tiene nada de gracioso, pero nos llevó a unas increíbles experiencias. De compartir con vecinos que no conocíamos, tener que bañarse con un cubito y compartir lo poco que teníamos entre todos. La historia de "Yerba Buena" surge de esta interacción en la comunidad y cómo, de una forma jocosa, podemos ver hacia atrás a nuestras desgracias y poder convertirlas en memorias positivas. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer y muchas familias en necesidad." indicó el director, productor y actor boricua Irizarry.

Por su parte, Karla Monroig, explica que participar en esta cinta fue una experiencia extraordinaria porque disfrutó trabajar de nuevo con sus colegas en su amado Puerto Rico. "Es difícil explicar la sensación y energía maravillosa que siento en mi alma cada vez que estoy en Puerto Rico. La historia del huracán me tocó vivirla desde la diáspora y fue desesperante y doloroso. Entonces, poder explorar lo que vivió el puertorriqueño en la isla a través de mi personaje "Sonia" lo fue aún más… "Yerba Buena" muestra las dificultades que vivieron los puertorriqueños tras el paso del huracán María, y cómo su actitud positiva, resiliencia, ingenio, perseverancia y la unión de las comunidades fue crucial para recuperarnos y levantarnos. La historia está inspirada en hechos reales incluyendo cómo el cannabis medicinal ayudó a una paciente de cáncer a sobrellevar el malestar de la enfermedad ante la falta de electricidad, recursos básicos y tratamiento en aquel momento", explicó la reconocida actriz boricua, radicada en Miami, quien tras el paso del huracán María en el 2017, viajó a la Isla a llevar ayuda humanitaria.

La cinta, auspiciada por Clínica Verde, Puerto Rico Rentals y Hectours, podrá ser vista en las salas principales de cine de toda la isla.