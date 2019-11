Natalia Rivera asegura estar orgullosa de sus apellidos

View this post on Instagram

25/11/19⁣⁣ ⁣⁣ Un dia como hoy…,⁣⁣ ⁣⁣ “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra La Mujer”, siento la gran RESPONSABILIDAD de alzar mi voz y de reconocer que vivimos en una sociedad con un GRAVE problema: ⁣⁣ ⁣⁣ MISERIA EMOCIONAL.⁣⁣ ⁣⁣ La VIOLENCIA tiene distintas vertientes: física, VERBAL, sexual, etc… todas atacan la salud emocional y mental.⁣⁣ ⁣⁣ Todos los días me pregunto:⁣⁣ ⁣⁣ ¿Cómo podemos permitir tanta injusticia y pensamiento retrógrada en el casi 2020?⁣⁣ ⁣⁣ ¿De cuando acá esta bien JUZGAR, atacar y señalar sin conocer? ⁣⁣ ⁣⁣ ¿De cuando acá es “divertido” burlarse del dolor, emplear críticas y opiniones que PROMUEVAN la “eliminación” de mujeres que han sido víctimas de los estereotipos, críticas y opiniones creadas para debilitar la carrera, salud y progreso de las mismas? ⁣⁣ ⁣⁣ NO soporto ver cómo quieren justificar el daño poniendo el pasado como “herramienta” para SILENCIAR a los que nos enfocamos en trabajar, luchar y crecer sin necesidad de PISOTEAR a NADIE.⁣⁣ ⁣⁣ ¿De cuando acá es válido ser SELECTIVO a la hora de emplear juicio?⁣⁣ ⁣⁣ ¿Acaso la comprensión y el perdón son sólo para ALGUNAS personas? Dependiendo de su género, religión, si caen bien o mal, si tienen conexiones? ⁣⁣ ⁣⁣ ¿Y si saben ser hipócritas y dominar la opinión pública a conveniencia? ⁣⁣ ⁣⁣ En serio esto define nuestra sociedad? ⁣⁣ ⁣⁣ Yo…simplemente no me puedo quedar callada. Y menos puedo permitir que próximas generaciones permitan este tipo de violencia.⁣⁣ ⁣⁣ Me llamo Natalia Rivera Piñeiro y VIVO orgullosa de mis apellidos, de ser puertorriqueña, de ser MUJER y de reconocer que NO soy perfecta pero TAMPOCO juzgo, castigo y me burlo de la condición que tenemos TODOS: SER HUMANO☝🏻. ⁣ ⁣ DLB.⁣⁣ ⁣ ⁣⁣